Righetti | Psg-Inter? Fiducia! L’Inter porti in campo pure la delusione del mancato scudetto

Righetti mostra fiducia nell'Inter, nonostante la delusione per lo scudetto mancato. Parla della finale di Champions League tra Psg e Inter, sottolineando che i nerazzurri devono sfruttare anche la delusione come forza. Secondo l’ex giocatore, l'Inter può affrontare la sfida con determinazione e fiducia nel raggiungimento della finale il 31 maggio, dimostrando carattere e resilienza.

Righetti parla della finale di Champions League tra Psg e Inter. Secondo l’ex giocatore, i nerazzurri dovranno mettere in campo anche la delusione per la mancata vittoria dello scudetto. FIDUCIA VERSO IL 31 MAGGIO – A parlare della finalissima di Champions League tra Psg e Inter ci ha pensato l’ex giocatore e oggi opinionista Rai Ubaldo Righetti. L’ex giocatore, che una finale di Coppa dei Campioni l’ha giocato e l’ha persa con la maglia della Roma contro il Liverpool nel 1984, pone fiducia nei confronti della squadra di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Righetti: «Psg-Inter? Fiducia! L’Inter porti in campo pure la delusione del mancato scudetto»

