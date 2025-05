Rigenera boschi cura delle foreste e attività ambientali con oltre 80 studenti

Giovedì a Santa Sofia si è svolta la seconda tappa di 'Rigenera Boschi', iniziativa nazionale di Sorgenia per la cura delle foreste e attività ambientali. L'evento, seguito dall'inaugurazione a Milano, ha coinvolto oltre 80 studenti e ha promosso la gestione sostenibile delle foreste in Emilia Romagna, sensibilizzando giovani sulla tutela ambientale e la cura delle aree boschive.

Si è svolta giovedì a Santa Sofia la seconda tappa di 'Rigenera Boschi'. Dopo l'inaugurazione della seconda edizione a Milano, l'iniziativa promossa a livello nazionale da Sorgenia per la gestione sostenibile delle foreste è stata al centro di un incontro che ha coinvolto in Emilia Romagna le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Rigenera boschi, cura delle foreste e attività ambientali con oltre 80 studenti

Approfondisci con questi articoli

Belen Rodriguez racconta il suo intervento e la cura della bellezza

Belen Rodriguez si racconta in una candidissima intervista, svelando i dettagli del suo recente intervento per la cura della bellezza.

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi raccontato con la musica di Renato Torre

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si prepara a incantare con la musica di Renato Torre. Questo autunno, un videoclip del brano inedito “Armonia della Natura” porterà gli spettatori in un viaggio sonoro attraverso i segreti e le bellezze di un territorio unico, celebrando i valori naturali che lo rendono così speciale.

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi, raccontato a Geo (Rai3) con la musica del giovane Renato Torre

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi si svela in un affascinante racconto su Geo (Rai3), arricchito dalle melodie del giovane musicista Renato Torre.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La natura che cura: le opportunità della terapia forestale

Riporta intoscana.it: Il lavoro si è concentrato sulla standardizzazione di un metodo per valutare la sicurezza, l’idoneità e l’efficacia terapeutica dei boschi in cui svolgere le attività, riassunta nella pubblicazione ...

Il contatto con la natura come cura e prevenzione per il corpo e l'anima. Parliamo della pratica del Forest Bathing

Come scrive msn.com: FocusPsicologiaSelf-care Ultimo aggiornamento – 20 Maggio, 2025 Indice del contenuto Approfondiamo le sue origini e il suo impiego In cosa si differenzia dalla camminata nel bosco in autonomia? Perché ...

Boschi e foreste e Next Generation EU. Italia seconda in Europa per copertura forestale

Secondo greenreport.it: Il rapporto “Boschi e foreste nel Next Generation EU. Sostenibilità, sicurezza, bellezza” sottolinea «L’importanza di una gestione forestale sostenibile nella transizione verde europea e ...