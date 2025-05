Riflessioni di una domenica di fine maggio

Nell’ultima domenica di maggio, riflettere sui molti aspetti della memoria storica ci invita a considerare le parole di Primo Levi. Se non si rischiava di turbare la sua testimonianza, potremmo usare le sue parole, al plurale, per introdurre queste righe. Tuttavia, per prudenza e rispetto, è meglio procedere con cautela, riconoscendo l’importanza di preservare la serietà e la profondità di questa riflessione.

Se non si corresse il rischio di turbare la memoria dello scrittore Primo Levi delle nefandezze del Nazismo, si potrebbe usare come premessa delle righe che seguono il titolo del suo libro "Se questo è un uomo". Sarebbe necessaria solo la riformulazione con l'uso del plurale. Per prudenza è bene aggiungere come alternativa quanto si legge in un passaggio del romanzo "Il giorno della civetta" L'autore, Leonardo Sciascia, affida a "Don" Mariano Arena, perché ne faccia uso in un dialogo con il Comandante dei Carabinieri Bellodi, una sua particolare divisione dell'umanità in categorie. Esse sono formate dai diversi tipi di persone con le quali si può venire in contatto, ciascuno nel proprio agire...

