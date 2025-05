Richard Gere a Milano contro Trump | Leader con poca intelligenza emotiva E chiede un applauso per Gaza

Richard Gere ha scelto Milano come palcoscenico per esprimere la sua opposta visione rispetto a Donald Trump. Durante un evento al cinema Anteo, l'iconico attore ha criticato la mancanza di intelligenza emotiva del presidente statunitense, chiedendo un applauso per Gaza. Un intervento forte e appassionato, che evidenzia l'impegno dell'attore per i diritti umani e per un cambio di rotta nella politica internazionale.

Milano si trasforma in palcoscenico per un attacco frontale a Donald Trump. Richard Gere, star di Hollywood e attivista da sempre impegnato per i diritti umani, ha scelto il cinema Anteo del capoluogo lombardo per lanciare bordate pesantissime contro il presidente degli Stati Uniti, definendolo senza mezzi termini un leader inadeguato. “Io sono americano e adesso nel mio Paese ci troviamo un leader che ha un basso livello di intelligenza emotiva, per dire la cosa meno importante”, ha dichiarato l’attore al termine dell’anteprima italiana del film “La saggezza della felicità” ( Wisdom of Happiness ), documentario dedicato al Dalai Lama di cui è produttore esecutivo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Richard Gere a Milano contro Trump: “Leader con poca intelligenza emotiva”. E chiede un applauso per Gaza

