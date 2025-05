Riccione Anpi e Pd vogliono cambiare nome a Villa Mussolini | ma 20 anni fa

A Riccione, la proposta del Partito Democratico di cambiare nome a Villa Mussolini riaccende il dibattito sulla memoria storica. Seppur a distanza di venti anni dalla revoca della cittadinanza, i membri dell’ANPI e del PD si mobilitano per cancellare il legame con il passato fascista della villa, che fu residenza estiva del dictator e della sua famiglia dall'anno 1934.

Dopo la revoca della cittadinanza, il Partito democratico chiede il cambio di nome di Villa Mussolini. Succede a Riccione dove i dem si battono per cancellare la storia. La dimora, nota per essere stata la residenza estiva di Benito Mussolini, della moglie Rachele Guidi e dei cinque figli dal 1934 al 1943, è al centro di un vero e proprio braccio di ferro. L' Anpi ha infatti chiesto di valutare il cambio di nome di Villa Mussolini. E il Pd non si è tirato indietro. "Nel caso in cui l’edificio diventasse di proprietà del Comune, la nostra porta sarebbe più che aperta a valutarne il cambio del nome... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Riccione, Anpi e Pd vogliono cambiare nome a Villa Mussolini: ma 20 anni fa...

