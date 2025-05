Riccardo Vialli e Roberto Pruzzo al Gran Galà Calcio Umbro 2025 di Assisi

Martedì 3 giugno 2025, Assisi ospiterà il prestigioso Gran Galà del Calcio Umbro, un evento imperdibile nel cuore dell’Umbria. La serata vedrà la presenza di stelle del calcio come Riccardo Vialli, che riceverà un Premio Speciale in memoria dello zio Gianluca, e Roberto Pruzzotto. Un’occasione unica di celebrazione e ricordo, che unisce passione sportiva e solidarietà.

Martedì 3 giugno 2025, a partire dalle ore 21, le star del calcio brilleranno ad Assisi (nel cuore della regione Umbria) con il Gran Galà del Calcio Umbro 2025. Premio Speciale andrà a Riccardo Vialli il quale porterà la memoria dell’indimenticato zio Gianluca. Ma ci sarà anche il grande Roberto Pruzzo tra i big alla Locanda del Cardinale, location d’eccezione della Top11 Gran Galà Calcio Umbro 2025. Insomma, mancano ormai pochi giorni per la nuova edizione dell’attesissimo “ Gran galà del calcio umbro “, kermesse sportiva vero e proprio simbolo del pallone Made in Umbria. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Riccardo Vialli e Roberto Pruzzo al Gran Galà Calcio Umbro 2025 di Assisi

