Ribelli d’Indastria | metal vivo e senza compromessi

I Ribelli d’Indastria, con il loro sound metallico e senza compromessi, tornano a scuotere il panorama musicale. Roma, 25 maggio – In un’epoca di imitazioni, il loro nuovo album, "Nel mondo ma non col mondo", si distingue come un potente inno di ribellione e autenticità, capaci di coinvolgere sia le coscienze che le casse, rifiutando la mediocrità e affermando un’identità forte e senza filtri.

Roma, 25 mag – In un panorama musicale spesso anestetizzato da produzioni fotocopia, i Ribelli d’Indastria tornano a scuotere le coscienze – e le casse – con un album che è tutto tranne che indifferente. “Nel mondo ma non col mondo” è più di un titolo evocativo: è una dichiarazione d’intenti, un manifesto sonoro che unisce rabbia, tecnica e identità. Un lavoro che non si limita a suonare forte, ma dice qualcosa. E lo dice dannatamente bene. Un nuovo inizio, senza rinnegare le radici. La band torinese ha voltato pagina senza strappare le precedenti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Ribelli d’Indastria: metal vivo e senza compromessi

'Nel mondo ma non col mondo', esce disco dei Ribelli d'Indastria

Secondo ansa.it: Sarà disponibile dell'8 marzo il nuovo disco della band torinese Ribelli d'Indastria, gli autori della ... che mescolano sonorità hardcore, punk e metal. Per promuoverlo sono stati attaccati ...

Ribelli d'Indastria - Direzione Rivoluzione