Ribaltone in panchina con Sarri | cambia il mercato della Juventus

Ribaltone in panchina con Sarri: un cambio che potrebbe rivoluzionare non solo il gioco, ma anche il mercato della Juventus. L'idea di un nuovo allenatore porta con sé interrogativi su giocatori in bilico e strategie da adottare. Mentre il club lavora per anticipare le mosse, il passaggio dal campo al mercato si fa sempre più concreto, promettendo risvolti interessanti per il futuro bianconero.

In casa Juventus tutto dipende da un possibile cambio in panchina che stravolgerebbe anche il mercato. Un calciatore in bilico Dal campo al mercato il passaggio è breve per la Juventus, che lavora da tempo su quello che potrà accadere al di fuori del terreno di gioco. Tanti i risvolti possibili da dover affrontare tra entrate ed uscite in una calda estate che si preannuncia ricca di colpi di scena. Ribaltone in panchina con Sarri: cambia il mercato della Juventus (LaPresse) – Calciomercato.it Non mancano le situazioni in bilico da risolvere per la Juve del futuro, a partire dal prossimo allenatore ancora tutto da definire, al netto del contratto di Igor Tudor... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ribaltone in panchina con Sarri: cambia il mercato della Juventus

