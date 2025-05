reservatet nuova serie crime danese ci riporta ad adolescence anche se apparentemente è tutto diverso

Reservatet, nuova serie crime danese, ci riporta a momenti di adolescenza, anche se in apparenza tutto sembra diverso. Questi thriller nordici, provenienti da Svezia, Danimarca e Norvegia, esplorano le profondità oscure della nostra mente. In Reservatet, protagoniste sono due famiglie, due comunità, due ragazze e due poliziotti, intrecciando un racconto che svela i segreti più nascosti e inquietanti di un piccolo villaggio.

I thriller che arrivano dal nord - Svezia, Danimarca, Norvegia -, scavano bene nelle pieghe più oscure della nostra coscienza, ed è così anche in Reservatet, una serie che ha per protagoniste due famiglie, due comunità, due ragazze alla pari, due ragazzini e due membri della polizia. La storia, infatti, gira attorno a due giovani filippine che vivono con due famiglie molto ricche, ricambiando la loro ospitalità facendo sia da baby sitter che da domestica. Tutto scorre liscio fino a quando una delle due scompare dopo una cena tutti assieme in cui di segreto si è rivolta disperata alla padrona di casa perché la aiutasse a congedarsi dai suoi datori di lavoro e vitto e alloggio, suoi amici... 🔗 Leggi su Gqitalia.it