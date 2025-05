Repubblica | Vertice sul futuro a Ischia Alla festa di De Laurentiis l’ospite d’onore è Conte

A Ischia, durante la festa di De Laurentiis, si è svolto un vertice sul futuro, con l’ospite d’onore Antonio Conte. Il rapporto tra l’allenatore e il presidente sembra attraversare una fase di riflessione, simile a una pausa prima di una possibile ripresa. Nonostante le recenti tensioni, il colloquio suggerisce comunque una volontà di dialogo e possibilità di collaborazione futura. L’incontro ha acceso speranze di una riappacificazione, lasciando aperta la porta a nuovi sviluppi.

Come in certe relazioni che arrivano al culmine e poi si fermano per «una pausa di riflessione», così appare oggi il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Nonostante l'happy ending dello scudetto, le divergenze esplose negli ultimi quattro mesi e mezzo non sembrano del tutto sopite. La sensazione è quella di un equilibrio delicato, dove la fiducia pesa più del feeling. «Con il presidente ho un ottimo rapporto, ci siamo conosciuti meglio quest'anno.

