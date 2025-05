Repubblica | De Bruyne ha scelto Napoli

Napoli accelera per acquistare Kevin De Bruyne, considerato uno dei colpi più importanti della sua storia recente. Secondo Repubblica, il club ha intenzione di chiudere l’operazione rapidamente, con decisione e determinazione. La trattativa è in fase avanzata e il Napoli mira a completare l’accordo quanto prima, puntando a rinforzare la squadra con uno dei migliori centrocampisti disponibili sul mercato.

Repubblica: “De Bruyne ha scelto Napoli”"> Il momento è arrivato. Il Napoli accelera con decisione per chiudere uno dei colpi più importanti della sua storia recente: Kevin De Bruyne. Come riporta Pasquale Tina su la Repubblica – Napoli, l’intenzione del club è chiara: chiudere l’affare in tempi brevissimi e inaugurare con un fuoriclasse un nuovo corso tecnico, ambizioso e competitivo anche in Champions League. «Prenderemo giocatori di altissimo livello», aveva promesso Aurelio De Laurentiis subito dopo la conquista dello scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “De Bruyne ha scelto Napoli”

Contenuti che potrebbero interessarti

De Bruyne, aumenta la fiducia del Napoli: ha gradito le proposte logistiche del club (Di Marzio)

Kevin De Bruyne potrebbe avvicinarsi al Napoli, aumentando la fiducia del club partenopeo. Secondo Gianluca Di Marzio, l'ex giocatore del Manchester City ha gradito le proposte logistiche del club, facilitando così il dialogo.

De Bruyne ha dato il via libera al Napoli, che potrebbe pagarlo 7 milioni + bonus (Sky Svizzera)

Il Napoli punta forte su Kevin De Bruyne per la prossima stagione, approfittando della sua imminente scadenza di contratto con il Manchester City.

De Bruyne è ancora capace di momenti straordinari, ma il City ha ragione a lasciarlo andare (Telegraph)

Kevin De Bruyne, icona del Manchester City, continua a regalare momenti straordinari, ma una riflessione del Telegraph sostiene che la sua partenza sia una decisione opportuna per il club.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Operazione De Bruyne, un ramoscello di pace per convincere Conte a restare al Napoli

Riporta repubblica.it: Il belga, che ha chiuso la sua avventura con il Manchester City, potrebbe essere il primo colpo dei campioni d’Italia. Ma c’è da battere la concorrenza di ...

De Bruyne-Napoli, Il Mattino annuncia - Accordo a portata di mano: contratto biennale, fumata bianca vicina

Scrive informazione.it: L’affare che porterà Kevin De Bruyne al Napoli è ai dettagli finali: il calciatore ha già trovato casa in città Il Napoli è ai dettagli per l’arrivo di Kevin De Bruyne con i suoi avvocati che sono a l ...

Sky - Napoli-De Bruyne, affare vicino alla fumata bianca: legali in arrivo per acquistare una villa

Secondo msn.com: Ultime calcio Napoli - Il Napoli è ai dettagli per l’arrivo di Kevin De Bruyne, ormai ci siamo. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, i suoi avvocati sono a lavoro per limare ...

#news #sscnapoli #calciomercato #debruyne ???