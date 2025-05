Report stasera su Rai 3 | la mafia a San Siro e le altre inchiesta di domenica 25 maggio 2025

Stasera, 25 maggio alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay, Report condotto da Sigfrido Ranucci presenta nuove inchieste su evasione fiscale, criminalità organizzata, scandali politici e ambientali, tra cui "La mafia a San Siro". L'appuntamento settimanale approfondisce temi di attualità e corruzione, offrendo un'informazione indipendente e critica.

Stasera, 25 maggio, alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay, Report torna con Sigfrido Ranucci e nuove inchieste su evasione fiscale, criminalità organizzata, scandali politici e ambientali. Stasera 25 maggio su Rai 3 e in streaming su RaiPlay alle 20.30, Report rinnova il suo appuntamento. Le inchieste del programma di Sigfrido Ranucci si incentrano sull'evasione fiscale record del gruppo Kering, le infiltrazioni della 'ndrangheta a San Siro, il mistero delle borse Hermès regalate da Santanchè, e l'allarme granchio blu nel Delta del Po, tra crisi ambientale e risposte internazionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Report stasera su Rai 3: la mafia a San Siro e le altre inchiesta di domenica 25 maggio 2025

