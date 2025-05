Replica La Promessa in streaming puntata 25 maggio 2025 | Video Mediaset

Nuovo entusiasmante appuntamento con la soap spagnola "La Promessa" oggi, domenica 25 maggio 2025! In questa puntata, Petra trama per sabotare Marcelo, con l'intento di allontanarlo dalla tenuta e vendicarsi di Teresa, rea di aver dimenticato troppo in fretta il suo amato figlio Feliciano. Scopri tutte le intriganti dinamiche che si snodano in questo episodio ricco di colpi di scena!

Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4  in replica streaming. Se vi siete persi una o piĂą puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui...

Nuova puntata della promessa: marcelo sostituisce santos e finisce in guai seri a rete 4 - La soap spagnola La Promessa torna su Rete 4 con l’episodio in cui Santos si ammala e Marcelo lo sostituisce, affrontando difficoltà e creando tensioni; gli episodi sono disponibili in streaming gratu ... Da gaeta.it

