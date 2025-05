renault 4 elettrica fascino retrò e super tecnologie

La Renault 4 E-tech Electric combina fascino retrò e tecnologie avanzate. Ispirata all’iconica vettura nata nel 1961, simbolo di libertà e avventura, rappresenta la gamma elettrica della casa francese dopo la R5. Con un design che richiama le origini e innovazioni tecniche, la nuova Renault 4 si propone come un'auto bella, sostenibile e iconica, pronta a vivere nuove stagioni di mobilità elettrica.

Belle, elettriche e iconiche. Dopo R5 nella gamma a zero emissioni della casa francese arriva Renault 4 E -tech Electric. Sì proprio lei, l’auto in jeans, la vettura ’da vivere’ nata nel 1961 come simbolo di avventura e di libertà. Dal suo debutto sul mercato al 1992 ha venduto 8 milioni di unità, risultando il quarto modello nella storia dell’auto. Costruita interamente in Francia e assemblata a Maubeuge, arriverà a giugno sul mercato italiano con prezzi che partono da 29.900 euro per la versione Evolution fino ai 36. 🔗 Leggi su Quotidiano.net