Regina Margherita ecco il direttore e il comitato di controllo

È stato presentato ufficialmente il direttore e il comitato di indirizzo e controllo della scuola per l’infanzia Regina Margherita, istituto paritario attivo dal 1900 a Monturano, con 39 bambini e 7 dipendenti. Grazie a un importante lascito della famiglia Mecozzi al Comune, si sono rafforzate strutture e servizi dell’istituto, garantendo continuità e qualità dell’offerta educativa.

Presentato ufficialmente il direttore e il comitato di indirizzo e controllo e della scuola per l’Infanzia Regina Margherita, istituto paritario monturanese attivo fin dal 1900 con al momento 39 bambini e 7 dipendenti. In virtù di un importante lascito della famiglia Mecozzi al Comune, legato all’amministrazione comunale dalla certezza che l’asilo non avrebbe mai fermato la sua attività. Per questo nomine e bilanci della scuola devono passare in consiglio comunale. "Abbiamo lavorato per un cambio di alcuni punti di statuto – ha sottolineato il sindaco Andrea Leoni – con la creazione di un organismo di controllo composto da sette persone: sei di nomina consiliare e una dalla parrocchia San Michele Arcangelo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regina Margherita, ecco il direttore e il comitato di controllo

Altre letture consigliate

Ex Sambiasi, confronto comitato e direttore del distretto: soluzioni per Tac e day service

A Nardò, il Comitato civico si mobilita per l'ex ospedale, ora Presidio territoriale di assistenza. Oggi ha avuto un incontro costruttivo con il nuovo direttore del distretto socio-sanitario, Valerio Aprile, e la dirigente medico Maria Grazia, per confrontarsi su soluzioni relative a TAC e day service, ribadendo l'importanza della salute nella comunità.

Chiuso un bar in corso Regina Margherita a Torino, licenza sospesa per 8 giorni

Un bar di Corso Regina Margherita a Torino è stato temporaneamente chiuso per 8 giorni, con la sospensione della licenza ai sensi dell’art.

Avellino, la Polizia di Stato incontra i bambini dell'I. C. "Regina Margherita - L. da Vinci"

Questa mattina, presso l’Istituto Comprensivo “Regina Margherita – Leonardo Da Vinci” di Avellino, si è svolta un'importante iniziativa tra la Polizia di Stato e i bambini della scuola dell’infanzia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Margherita II, regina di Danimarca: tutto quello che non sai sulla donna che ha rivoluzionato il trono

Riporta donnaglamour.it: Il 15 gennaio 1972 fu proclamata regina Margherita II dal balcone del palazzo di Amalienburg. Una svolta, così come il suo approccio al regno, che per la prima volta, dal 1412, avrebbe consegnato ...

Torino, bimba nata senza esofago mangia per la prima volta grazie a un intervento innovativo