Reggio Calabria musica e solidarietà al Teatro Cilea con Un Concerto per la Vita

Domenica sera, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà la terza edizione di "Christus Vincit – Un Concerto per la Vita", un evento che celebra la musica e la solidarietà. Promosso dal coro Chorus Christi, l’iniziativa unisce spiritualità e impegno civile, offrendo un palcoscenico per artisti e cittadini pronti a lottare insieme per una causa importante. Una serata di emozioni e messaggi di speranza.

Domenica sera all’insegna della musica e della solidarietà quella che si si svolgendo al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria in occasione della terza edizione di Christus Vincit – Un Concerto per la Vita. L’evento, promosso dal coro Chorus Christi, unisce spiritualità, impegno civile e spettacolo, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sulla malattia rara Chops. Un evento che unisce musica e beneficenza. «Un Concerto per la Vita è un evento di solidarietà che unisce musica ed impegno sociale – ha spiegato Nino Ripepi, direttore di Chorus Christi –. Nelle prime due edizioni abbiamo raccolto 17 mila euro per l’hospice “Via delle Stelle” e 12... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Reggio Calabria, musica e solidarietà al Teatro Cilea con “Un Concerto per la Vita”

