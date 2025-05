Reggiana retrocede in Primavera 3 dopo sconfitta contro FeralpiSalò

La Reggiana retrocede in Primavera 3 dopo una sconfitta per 2-1 contro Feralpisalò. In campo, De Falco e Zingone tra i titolari, con sostituzioni all’1’ e 25’ del secondo tempo. La squadra di Turrini conclude la stagione con questa pessima prestazione, che conferma la discesa in categoria inferiore. La gara, disputata senza risultati rilevanti, segna il fallimento del progetto di crescita della squadra, ora ufficialmente retrocessa.

REGGIANA 1 FERALPISALÒ 2 REGGIANA: De Falco, Zingone, Maggiore (31' st Sula), Meringolo, Paterlini, Gueye (31' st Ferretti), Pigati, Penta, Cavaliere, Tessitori, Fontanini (25' st Fitto). A disp. Rubboli, Gilli, Biolchi, Alfani, Silipo, Legati, Majdenic, Turchi, Begolli. All. Turrini. FERALPISALÒ: Damioli, Romani, Bergomi, Vitali (33' pt Ravelli), Sina, Nikolli (40' st Chiari), Poli (18' st Zulberti), Simoncelli, Vanzulli (18' st Biritwum), Leporini, Goffi (40' st Mariani). A disp. Bugna, Tonoli, Rubagotti, Zanini, Mombrini, Kashari, Capuzzo.

