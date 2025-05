Referendum in programma un dibattito targato Pd sul futuro del mondo del lavoro

Il PD avvia un dibattito sul futuro del lavoro in vista del referendum, sottolineando l'importanza della partecipazione cittadina per raggiungere il quorum. Nicola Minarelli, segretario provinciale, evidenzia che la decisione di trasformare l’esito del referendum in una vera svolta dipende anche da noi cittadini, invitandoli a impegnarsi affinché l’appuntamento democratico abbia effetti concreti nel mondo del lavoro e dei diritti.

"La possibilità che questo referendum rappresenti davvero una svolta concreta per il mondo del lavoro e dei diritti spetta soprattutto a noi come cittadini, anzitutto facendo in modo che questo appuntamento con la democrazia centri il quorum". Così Nicola Minarelli, segretario provinciale del.

