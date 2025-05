Referendum dell’8 e 9 giugno | cresce la mobilitazione per il SÌ nel Baianese e nel Vallo di Lauro

Il 8 e 9 giugno 2025 si terrà il referendum abrogativo, suscitando crescente mobilitazione nel Baianese e nel Vallo di Lauro. Il Comitato Referendario 5Sì del Baianese intensifica le attività di informazione e sensibilizzazione, puntando a promuovere un voto consapevole e a contribuire al raggiungimento del quorum. L'obiettivo è garantire una partecipazione significativa, rafforzando il ruolo della cittadinanza nelle decisioni fondamentali per il futuro locale.

Il Comitato Referendario 5Sì del Baianese prosegue l'intensa attività informativa e di sensibilizzazione in vista del referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno 2025. L'obiettivo è duplice: promuovere un voto consapevole e contribuire al raggiungimento del quorum, con particolare attenzione alle.

