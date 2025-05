Record al box office nordamericano per il ponte del Memorial Day | trionfano ' Lilo & Stitch' e ' Mission | Impossible'

Il ponte del Memorial Day porta un record storico per il box office nordamericano, con incassi complessivi che superano i 322 milioni di dollari. Sono Lilo & Stitch e Mission: Impossible a trionfare, mentre a Cannes si chiude un'edizione caratterizzata da forti tematiche politiche. Mentre Hollywood festeggia i grandi successi commerciali, il mondo del cinema si divide tra il commercio e l'arte.

Mentre a Cannes si chiude un'edizione fortemente politica, Hollywood celebra il cinema dei grandi incassi. Questo fine settimana con il ponte del Memorial Day è più ricco di sempre per il box office nordamericano: tra giovedì e lunedì, gli incassi complessivi raggiungeranno quota 322 milioni di dollari, superando il record del 2013, quando in sala era arrivato 'Fast and Furious 6'. A trainare il successo 12 anni e una pandemia dopo, c'è il live-action della Disney ' Lilo & Stitch ', che dovrebbe superare i 180 milioni di incasso domani sera. Puntella questo successo l'ottavo capitolo della saga di Ethan Hunt, ' Mission: Impossible - The Final Reckoning ', che con 77 milioni raccolti in quattro giorni segna l'esordio più alto nella storia della serie... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Record al box office nordamericano per il ponte del Memorial Day: trionfano 'Lilo & Stitch' e 'Mission: Impossible'

