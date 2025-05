Real Madrid Xabi Alonso nuovo allenatore | ufficiale Sostituisce Ancelotti

Il Real Madrid ha ufficializzato Xabi Alonso come nuovo allenatore, succedendo a Carlo Ancelotti, passato alla guida della Nazionale brasiliana. Con la sua grande esperienza e passione, Alonso assume la guida dei Blancos in un momento cruciale, puntando a riportare il club ai vertici. L'annuncio ha suscitato entusiasmo tra tifosi e settore, segnando l'inizio di una nuova era per il club merengue.

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Carlo Ancelotti è pronto a dire addio al Real Madrid dopo tre partite, in un'uscita che potrebbe essere definitiva.

Il Real Madrid piazza il primo grande colpo sul mercato, investendo 59 milioni per Xabi Alonso. Il giovanissimo talento Huijsen, ex Juventus, è pronto a unirsi ai Blancos in vista del Mondiale per club.

