Real Madrid Xabi Alonso nuovo allenatore | è ufficiale

È ufficiale: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Dopo giorni di attesa, il club spagnolo ha annunciato tramite i propri social la nomina del 43enne ex centrocampista, ritorno emozionante nel club che ha già onorato con sei titoli. Una scelta che suscita entusiasmo tra i tifosi, pronti a vedere Alonso alla guida di una delle squadre più prestigiose del calcio mondiale.

Era nell’aria da giorni e ora c’è anche l’ufficialità: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Lo comunica il club spagnolo con una nota pubblicata sui social. “Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid”, si legge. “L’allenatore spagnolo 43enne torna nel club dove ha vinto sei titoli da giocatore ed è diventato una leggenda. Proviene dal Bayer Leverkusen, dove ha fatto la storia vincendo il campionato tedesco, la Coppa e la Supercoppa”. Al Bayer, ricorda il Real, Alonso era arrivato nell’ottobre del 2022 “e, nella sua prima stagione, la squadra ha raggiunto le semifinali dell’Europa League e ha concluso la stagione qualificandosi per una competizione europea... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Real Madrid, Xabi Alonso nuovo allenatore: è ufficiale

Scopri altri approfondimenti

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti)

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Real Madrid, Xabi Alonso al posto di Ancelotti già al Mondiale per club

Carlo Ancelotti è pronto a dire addio al Real Madrid dopo tre partite, in un'uscita che potrebbe essere definitiva.

Real Madrid, primo colpo da 59 milioni per Xabi Alonso: sarà pronto per il Mondiale per Club

Il Real Madrid piazza il primo grande colpo sul mercato, investendo 59 milioni per Xabi Alonso. Il giovanissimo talento Huijsen, ex Juventus, è pronto a unirsi ai Blancos in vista del Mondiale per club.

Su questo argomento da altre fonti

Real Madrid, Xabi Alonso è il nuovo allenatore: l'annuncio

Come scrive msn.com: MADRID - Con un comunicato ufficiale il Real Madrid ha annunciato il nuovo allenatore. A partire dalla prossima stagione sulla panchina ci sarà Xabi Alonso. Contratto fino al 2028. "Il Real Madrid CF ...

Real Madrid, ecco Xabi Alonso: il comunicato ufficiale

Riporta tuttosport.com: Archiviata la giornata di addii, su tutti quelli di Carlo Ancelotti e Luka Modric, per il Real Madrid è il momento di voltare pagina. Conclusa la lunga parentesi, vincente, dell'allenatore italiano, è ...

Real Madrid, ufficiale: Xabi Alonso è il nuovo allenatore

Da msn.com: L'ex centrocampista spagnolo lascia il Leverkusen dopo tre stagioni di successi, guidera i Blancos al Mondiale per Club ...

BREAKING: Xabi Alonso confirmed as Real Madrid manager