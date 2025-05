Real Madrid ecco il sostituto di Ancelotti | Xabi Alonso è il nuovo allenatore

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, succedendo ad Ancelotti. L’ex centrocampista, che lascia il Bayer Leverkusen, assumerà la guida dei Blancos a partire dal 1° giugno. Questo cambio di panchina segna un nuovo capitolo per il club spagnolo, puntando sulla giovane esperienza di Alonso per rilanciare la squadra in vista delle prossime sfide.

(Adnkronos) – Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Oggi, domenica 25 maggio, il club spagnolo ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex centrocampista, che lascia la guida del Bayer Leverkusen per sedere sulla panchina dei Blancos a partire dal prossimo 1 giugno, guidando così la squadra già nel prossimo Mondiale per club. Alonso ha firmato un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ancelotti, Carletto re dei due mondi: nuovo ct del Brasile, obiettivo l’Hexa campeon! E il Real Madrid…

Carlo Ancelotti, il "Carletto" di fama internazionale, è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana.

Ancelotti: "Dal 26 maggio sarò CT del Brasile. Mai problemi con il Real Madrid, è una storia che finisce per molte ragioni"

Carlo Ancelotti, dal 26 maggio nuovo Commissario Tecnico del Brasile, ha commentato la sua scelta, dichiarando che la sua storia con il Real Madrid si conclude "per molte ragioni".

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti)

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Ancelotti saluta: "Con il Real legame eterno". Poi ufficializza Xabi Alonso: "Ha le qualità per allenare qui"

Scrive msn.com: Il Real Madrid ha ufficializzato sul proprio sito web l'addio di Carlo Ancelotti alla vigilia dell'ultima partita di Liga. Il tecnico italiano non guiderà i blancos al Mondiale per Club di cui Mediase ...

