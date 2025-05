Razionamento dell' acqua turni di erogazione anticipati all' Arenella e a Vergine Maria | Così ridurremo i disagi

Amap annuncia interventi per alleviare i disagi causati dal razionamento idrico nei quartieri di Arenella e Vergine Maria. Con l'introduzione di turni di erogazione anticipati e il monitoraggio della pressione, l'obiettivo è garantire un approvvigionamento d'acqua più regolare e ridurre i disagi per i residenti. L'amministratore unico, Giovanni Sciortino, comunica queste misure in risposta alle recenti difficoltà vissute dalla comunità.

Turni di erogazione anticipati e pressione monitorata per limitare i disagi: Amap interviene sui quartieri palermitani di Arenella e Vergine Maria, colpiti da razionamenti idrici nelle ultime settimane. Lo ha annunciato l'amministratore unico di Amap, Giovanni Sciortino, rispondendo alla nota del...

