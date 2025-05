Ravenna al voto per eleggere il nuovo sindaco | l' affluenza a mezzogiorno

A Ravenna sono aperte le urne per le elezioni amministrative 2025, con i cittadini chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. L’affluenza a mezzogiorno registra una partecipazione significativa, mentre le urne resteranno aperte fino alle 23 di domenica e poi lunedì per permettere a più cittadini di esercitare il proprio diritto di voto. Molti hanno già recato alle urne questa mattina, dando il via alle operazioni elettorali.

