Rating e spread i conti italiani tornano Ma l' incognita dazi preoccupa

Sulle tariffe la linea resta la stessa: no a polemiche, dialogare con gli Usa e salvaguardare l'unità di Ue e Occidente 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rating e spread, i conti italiani tornano. Ma l'incognita dazi preoccupa

Leggi anche questi approfondimenti

Gaffe di Meloni: “Spread sotto i 100 punti perché i titoli italiani sono considerati più sicuri dei Bund tedeschi”

Durante un'interrogazione alla Camera, la premier Giorgia Meloni ha fatto una gaffe sullo spread, affermando erroneamente che i titoli di Stato italiani siano più sicuri dei bund tedeschi.

La gaffe di Meloni sullo spread al premier time, sbaglia i conti e se ne accorge anche Giorgetti

Durante il premier time alla Camera, Giorgia Meloni ha commesso una gaffe, erroneamente affermando che lo spread italiano è sceso sotto i cento punti, suggerendo una maggiore sicurezza dei titoli di Stato italiani rispetto a quelli tedeschi.

La riscossa italiana parte dallo spread: sotto i 100 punti grazie a conti solidi e scelte responsabili

La riscossa italiana si riflette nello spread sotto i 100 punti base, simbolo di fiducia nei mercati grazie a conti solidi e scelte responsabili.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Moody’s conferma il rating e alza le prospettive all’Italia

Si legge su ilmessaggero.it: Ancora un voto positivo per i conti pubbblici italiani. Moody’s ha confermato il proprio giudizio a Baa3 e ha alzato l’outlook a positivo. La pagella è l’ultima delle ...

Conti pubblici, oggi arriva il rating di Moody’s. Ecco come sono andati i precedenti

Lo riporta msn.com: L’11 aprile S&P ha alzato il rating dell’ Italia portandolo da BBB a BBB+ con outlook stabile. Un voto che, come ha spiegato in quell’occasione l’agenzia di rating, ha premiato la stabilità politica e ...

BTP e spread, le nuove previsioni. Attesa per rating Italia da Moody’s

Come scrive money.it: Rating Italia, ci siamo. Alle porte il verdetto di Moody's sul debito italiano, ma non solo. Le previsioni su BTP e spread BTP-Bund, orgoglio di Meloni.

Rating tre Sorelle Italia Rating / Spread