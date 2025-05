Raspadori-Frattesi | lo scambio tra Napoli e Inter è ancora possibile

Con la conclusione del campionato che si avvicina, le voci di mercato tornano a infiammare gli animi dei tifosi. Napoli e Inter potrebbero essere protagoniste di un clamoroso scambio: Davide Frattesi, talentuoso centrocampista del Sassuolo, e Giacomo Raspadori, promettente attaccante partenopeo, potrebbero cambiare maglia. Le trattative sono già nel mirino degli esperti, pronti a scommettere sul futuro di entrambe le squadre.

Giunti ormai alla fine del campionato, iniziano ora a circolare sempre più insistentemente le voci di mercato. Questa volta le squadre coinvolte sono Napoli ed Inter e, ancora una volta, la voce di mercato tratta di un possibile scambio tra Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Il centrocampista dell’Inter già a gennaio avrebbe voluto essere ceduto, . L'articolo Raspadori-Frattesi: lo scambio tra Napoli e Inter è ancora possibile... 🔗 Leggi su Dailynews24.it

