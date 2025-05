Rapporto Istat 2025 su natalità e solitudine degli anziani la società deve riorientarsi

Il rapporto Istat 2025 evidenzia una società italiana in difficoltà, tra bassi tassi di natalità e crescente solitudine tra gli anziani. La crescita economica è sotto l’1%, con perdite di potere d’acquisto e sfide demografiche che richiedono un ripensamento delle politiche e un riposizionamento sociale. A fronte di luci e ombre, il quadro complessivo indica l’urgenza di riorientare le strategie per affrontare le criticità di un paese sempre più fragile.

Il rapporto Istat del 2025 fornisce un quadro articolato della società italiana, lungo le sue molteplici dimensioni. Ci sono luci e ombre, ma l’impressione complessiva è di un paese sempre più in difficoltà: crescita economica nettamente sotto l’1%, perdita di potere d’acquisto di stipendi e salari, aumento della povertà assoluta, perdurare di grandi divari tra nord e sud e tra aree metropolitane e aree interne. Ogni parte del Rapporto offre spunti di riflessione e ci si dovrebbe interrogare se il declino in atto sia inevitabile o se scelte politiche più coraggiose e innovative potrebbero fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rapporto Istat 2025, su natalità e solitudine degli anziani la società deve riorientarsi

Contenuti che potrebbero interessarti

Rapporto Istat 2025, natalità ancora in calo, nel 2024 370mila nascite, in calo del 2,6% rispetto al 2023 (379.890)

Il rapporto ISTAT 2025 evidenzia un ulteriore calo della natalità in Italia nel 2024, con sole 370mila nascite, il dato più basso di sempre.

Rapporto Istat 2025, natalità ancora in calo, nel 2024 370mila nascite, in calo del 2,6% rispetto al 2023 (379.890) e del 27,3% rispetto al 2014 (502.596)

Il rapporto ISTAT 2025 evidenzia un continuo calo della natalità in Italia nel 2024, con solo 370mila nascite, il dato più basso mai registrato.

Rapporto Istat 2025, il 23,1% della popolazione a rischio povertà

Secondo il rapporto ISTAT 2025, nel 2024 oltre il 23% della popolazione italiana è a rischio di povertà o esclusione sociale, una quota sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

Rapporto Istat calo demografico