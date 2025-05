Rapinatore armato di ascia nel negozio | ma all' uscita trova la Polizia

Sabato sera, un 30enne riminese ha tentato una rapina armato di ascia in un negozio "Tutto a un euro" a Miramare. Tuttavia, il suo piano è fallito: all’uscita è stato intercettato dalla polizia. L’uomo, già noto alleforze dell’ordine, ha rischiato grosso, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori.

È andata male al 30enne che sabato sera ha tentato la rapina in un negozio di Miramare. Il fatto è avvenuto attorno alle 10.30 in un 'Tutto a un euro' gestito da stranieri di viale Regina Margherita. Qui un uomo, un 30enne riminese già noto alle forze dell'ordine, ha fatto irruzione armato di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rapinatore armato di ascia nel negozio: ma all'uscita trova la Polizia

