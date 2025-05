Rapinano armati di pistola il negozio di Acqua & Sapone in via Rigopiano | caccia a due uomini

Un'azione audace e inquietante ha scosso Pescara nel tardo pomeriggio del 24 maggio, quando due uomini armati di pistola hanno rapinato il negozio Acqua & Sapone in via Rigopiano. Con volti travisati, i malviventi hanno minacciato sia i clienti che i dipendenti, costringendoli a consegnare l'incasso. Attualmente, le forze dell'ordine sono impegnate nella caccia ai fuggitivi, intensificando la ricerca nella zona.

