Raid nelle case | stanze messe a soqquadro Furti e devastazione choc delle famiglie i ladri hanno spaccato oggetti e mobili

A Tresina (Massa Carrara), il 25 maggio 2025, si è verificato un nuovo raid, con le case messe a soqquadro, oggetti e mobili distrutti, e furti ai danni di una famiglia. I ladri hanno agito passando dal retro per evitare i sospetti, devastando ambienti di vita e provocando shock e paura nelle vittime. È un episodio che si ripete nella bassa Lunigiana, alimentando la preoccupazione per la sicurezza della comunità.

Tresina (Massa Carrara), 25 maggio 2025 – Ancora un furto, ancora una famiglia violata delle proprie cose e dei propri ambienti di vita. I ladri hanno per l'ennesima volta fatto visita nella bassa Lunigiana; ieri l'altro infatti ladri, passando dal retro di un immobile per non destare sospetti ed essere notati da eventuali testimoni, dopo avere forzato una finestra sono penetrati all'interno di una casa, a non molta distanza dall'abitato di Barbarasco, in Comune di Tresana. I malviventi hanno agito a quanto pare in tranquillità, poiché i proprietari erano assenti e in quel momento in altra regione.