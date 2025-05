Ragion di Stato tedesca da rivedere

Felix Klein, commissario federale tedesco contro l’antisemitismo, ha commentato che la "ragion di Stato" della Germania sulla sicurezza di Israele deve essere rivista, poiché non può giustificare ogni comportamento. La sua analisi sottolinea l'importanza di bilanciare gli interessi nazionali con i valori etici e i diritti umani, invitando a una riflessione sulla politica estera e sulla responsabilità tedesca in questi contesti.

La "ragion di Stato" della Germania sulla sicurezza di Israele «non può essere una giustificazione per tutto». Così Felix Klein, commissario federale tedesco contro l'antisemitismo, analizzando gli effetti delle responsabilità.

