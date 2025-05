Ragazzo di 21 anni accoltellato a Cusano Milanino è grave | si cerca l’aggressore in fuga

Nella scorsa notte a Cusano Milanino un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato e versa in condizioni gravi. Colpito al torace e al braccio, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda. Le autorità stanno cercando l'autore dell'aggressione, scomparso nel tentativo di fuga, per chiarire i motivi di questa violenta vicenda.

La scorsa notte un 21enne è stato accoltellato a Cusano Milanino, nell'hinterland milanese. Il ragazzo, colpito al torace e al braccio, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. I carabinieri sono al lavoro per identificare l'aggressore in fuga e ricostruire il suo movente... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ragazzo di 21 anni accoltellato a Cusano Milanino, è grave: si cerca l’aggressore in fuga

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ragazzo di 13 anni accoltellato con il cane a Milano, il 19enne che l’ha soccorso: “Aggrediti da uno spacciatore”

Il 19 settembre a Milano, un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato mentre tentava di acquistare droga.

Ragazzo di 13 anni accoltellato con il cane a Milano, identificato l’aggressore: “Aveva nascosto l’arma in un campo”

Un tragico episodio ha scosso Milano, dove un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato mentre si trovava con il suo cane.

Ragazzo di 13 anni accoltellato a Milano, fermato un 27enne per tentato omicidio. Lo incastra un taglio sulla mano destra

Un tragico episodio a Milano ha coinvolto un ragazzo di 13 anni, accoltellato mentre si trovava con il suo cane, purtroppo deceduto.

Ne parlano su altre fonti

Giovane di 21 anni accoltellato nella notte: in ospedale in codice rosso. Aggressore in fuga

Segnala milano.repubblica.it: Cusano Milanino, il ragazzo è stato raggiunto da due fendenti, uno al torace e uno al braccio, al termine di una discussione ...

Rissa nella notte a Cusano Milanino, 22enne accoltellato al torace e a un braccio

Si legge su msn.com: Il giovane è stato portato al pronto soccorso del Niguarda di Milano, non è in pericolo di vita. Sul posto l’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Sesto San Giovanni ...

Albenga, accoltellato nella notte davanti alla discoteca un giovane di 21 anni

Secondo rainews.it: Sul caso stanno indagando i Carabinieri. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita ...

Omicidio a Abbiategrasso: quattro italiani fermati per la morte di un 21enne