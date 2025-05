Ragazzi in corsa accende la festa della Madonna della Catena a Chieti Scalo

Ragazzi in corsa accende la festa della Madonna della Catena a Chieti Scalo, portando energia e entusiasmo all’evento. Organizzato dall’ASD US Acli Marathon Chieti e ASD Vini Fantini, con il supporto dell’Avis Comunale Chieti, “Ragazzi in corsa” è una manifestazione podistica che si inserisce nelle celebrazioni della tradizionale festa religiosa, coinvolgendo giovani e appassionati in un’energia condivisa per rendere speciale questa ricorrenza.

Tanta energia alla festa della Madonna della Catena di Chieti Scalo con l'evento "Ragazzi in corsa", manifestazione podistica che è parte integrante delle iniziative del comitato feste, organizzata dall'asd us Acli Marathon Chieti e asd Vini Fantini, con il sostegno dell'Avis Comunale Chieti

