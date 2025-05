Ragazzi in corsa accende la festa della Madonna della Catena a Chieti Scalo

Ragazzi in corsa dà il via alla festa della Madonna della Catena a Chieti Scalo, portando con sé un’immensa energia. Questa manifestazione podistica, organizzata dall’ASD US Acli Marathon Chieti e dall’ASD Vini Fantini, è un evento chiave del comitato feste, sostenuto dall’Avis Comunale Chieti. Un’opportunità unica per celebrare la tradizione locale, promuovere l’attività fisica e divertirsi insieme in un’atmosfera festosa.

