Raffica di furti a Cordenons | l' aviere americano vede sul telefonino in diretta i ladri in casa sua mentre lui è in vacanza

A Cordenons, tre furti in via Tramit venerdì sera, una zona già frequentemente bersaglio. Un aviere americano in vacanza ha assistito in diretta tramite il telefonino all’intrusione dei ladri nella sua casa. I criminali hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, facilitando i furti. La rapida sequenza di episodi ha suscitato paura e preoccupazione tra i residenti, evidenziando la necessità di maggiori controlli e tutela.

CORDENONS - Sono tre i furti in via Tramit a Cordenons (strada già fortemente colpita dalle scorribande dei ladri) avvenuti venerdì sera. In un caso i proprietari, un aviere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Raffica di furti a Cordenons: l'aviere americano vede sul telefonino in diretta i ladri in casa sua, mentre lui è in vacanza

