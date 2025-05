Questo video non mostra dei bambini palestinesi uccisi a Gaza da Israele

Questo video ha suscitato scalpore, mostrando bambini uccisi in un capannone e attribuendo le responsabilità alle forze israeliane a Gaza. Tuttavia, un'analisi attenta svela la verità: si tratta di un contenuto fuorviante, che distorce la realtà e alimenta la disinformazione. È fondamentale prendere coscienza di come tali narrazioni possano influenzare percezioni e opinioni su un conflitto complesso e delicato.

Circola un video che mostra numerosi bambini uccisi all’interno di un capannone. Secondo la narrazione proposta nelle condivisioni, si tratterebbe di piccoli palestinesi uccisi a Gaza dalle forze israeliane. In realtà, lo stesso video smentisce tale ricostruzione: si tratta dell’ennesimo contenuto decontestualizzato, proveniente da un altro conflitto. Per chi ha fretta. Il video riporta una data in alto a destra: il 21 agosto 2013.. La scritta riporta in arabo un’indicazione geografica: Ghouta orientale.. Il video non riprende delle giovani vittime palestinesi, ma siriane.. La scena riprende le vittime dell’allora regime di Assad... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Questo video non mostra dei bambini palestinesi uccisi a Gaza da Israele

