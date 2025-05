Questo super dispositivo laser può leggere lettere di 3 millimetri a oltre 1 chilometro di distanza

Un rivoluzionario dispositivo laser, sviluppato da un team di ricerca internazionale, permette di leggere lettere di appena 3 millimetri a oltre 1 chilometro di distanza. Questo sistema innovativo, che combina luci laser e piccoli telescopi, apre nuove possibilità nel campo della comunicazione e della sorveglianza. Continua a leggere per scoprire come questa tecnologia potrebbe cambiare il nostro modo di comunicare a grandi distanze.

Un team di ricerca internazionale ha creato un sistema basato su luci laser e piccoli telescopi che è in grado di leggere lettere millimetriche a una distanza impressionante...

