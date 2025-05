Questo film con Nicole Kidman torna al cinema dopo 22 anni e vi sconvolgerà

Dopo 22 anni, Nicole Kidman torna al cinema in un thriller brutale e spietato che vi lascerà senza fiato. Uno dei suoi film più intensi e violenti, questo ritorno non è adatto a tutti i palati. Preparatevi a un’esperienza cinematografica sconvolgente, ricca di emozioni forti e suspense, in un film che dimostra ancora una volta la versatilità e il carattere deciso dell’attrice.

Uno dei film più brutali e spietati a cui a Nicole Kidman abbia preso parte torna al cinema, ma attenzione perché non è un film adatto a tutti...

Dogville torna al cinema come evento il 2, 3 e 4 giugno, il trailer con Nicole Kidman

Dogville torna al cinema come evento il 2, 3 e 4 giugno, con un nuovo trailer che vede Nicole Kidman protagonista.

