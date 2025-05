Querelle Biasin-Juan Jesus il giornalista | Non creare casi che non esistono e impara a vincere!

La polemica tra il giornalista Fabrizio Biasin e il calciatore Juan Jesus si infittisce. Dopo la presa in giro sui social e le accuse rivolte ai tifosi dell’Inter, Biasin risponde con fermezza. La discussione, iniziata sui social, evidenzia come sia importante distinguere tra critica costruttiva e creazione di casi inesistenti, invitando a vincere con rispetto e responsabilità nel mondo del calcio e del giornalismo.

Biasin risponde a Juan Jesus, che ieri lo aveva preso in giro sui social per poi scrivere un messaggio forte contro i tifosi dell’Inter. Il giornalista replica così. RESOCONTO – La querelle Juan Jesus-Fabrizio Biasin continua con la risposta del collega su X: « Caro Juan, hai fatto tutto tu e provo a dirti la mia. L’altra sera il buon Alessio Tacchinardi mi ha fatto una domanda: “Secondo te lo ha più vinto il Napoli o perso l’Inter?”. Mi sono permesso di dire che quota 82 punti, per banalissime questioni statistiche, è un’occasione persa per l’Inter. Ma anche per il Milan, la Juve e pure l’Atalanta... 🔗 Leggi su Inter-news.it