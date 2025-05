Quell’incontro avvenuto in un’estate romana del 1960 unì il loro destino inizialmente nella vita e per sempre nella carriera Per portare il bello nel mondo e nei guardaroba di jet-set e teste coronate

L'incontro estivo romano del 1960 tra Giancarlo Giammetti e Valentino segnò l'inizio di un destino condiviso, un viaggio tra amicizia e successo che avrebbe trasformato il mondo della moda. Da quella prima visita nell'atelier, nacque un legame destinato a durare nel tempo, portando eleganza e bellezza nelle vite di jetset e teste coronate. Oggi, quell'atmosfera di romanità permea ancora il loro lavoro e il cuore della nostra Fondazione.

«N on appena conosciuto Valentino, andai a trovarlo nel suo atelier: era qui, dove sono ora. Negli anni decisi di acquistare questo spazio di via Condotti, divenuto ufficio della nostra Fondazione». In un'atmosfera di antica romanità, lo sguardo di Giancarlo Giammetti splende quanto il suo candido blazer. Impeccabile e di bianco vestito, le sue parole alternano un passato glorioso alla fiducia verso ciò che, di bello, deve ancora arrivare. Ad esempio, il nuovo corso della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

