Il pomeriggio di domani si preannuncia davvero speciale per i tifosi del Napoli, ma non senza polemiche. La festa per il trionfo in Serie A, che vedrà i campioni a bordo di due bus scoperti sul Lungomare, solleva critiche per l'orario scelto: le 15, in un giorno feriale, sembrano limitare la partecipazione di molti amanti della squadra. La gioia si mescola così a un velo di delusione.

Tempo di lettura: 3 minuti Montano le polemiche, a poche ore dalla festa sul Lungomare. Domani la sfilata del Napoli campione d’Italia, a bordo di due bus scoperti. Ma a tantissimi tifosi non vanno giĂą data e orario: le 15 di domani. Un pomeriggio d’un giorno feriale non s’accorda col bagno di folla. E il problema, forse, sta proprio lì. Farlo nel week-end avrebbe attirato una quantitĂ ingestibile di persone. E giĂ così, la macchina della sicurezza avrĂ il suo bel daffare. Ma il tifoso non ragiona col bilancino della burocrazia: si fa guidare dal cuore. E tutti avrebbero voluto esserci, per salutare gli azzurri da vicino... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Quel pomeriggio di un giorno da campioni: Festa Napoli sui bus, data e ora infiammano polemiche

