quei mondiali solo sfiorati

Da tre anni Viareggio – dopo un lungo digiuno – ha riscoperto la passione organizzativa per il ciclismo: il ritorno del Giro d’Italia ha generato un ampio consenso, con promozione turistica che spazia piacevolmente in tutto il mondo grazie alla tv. Un giulebbe, insomma. Ma venti anni fa, il ciclismo – non il Giro ma un’altra manifestazione addirittura più importante – provocò attacchi di bile, con polemiche incorporate che ancora oggi fanno discutere. Ma che cosa accadde? Nel 2004, la giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Marco Marcucci aveva messo in cantiere la candidatura di Viareggio ad ospitare i campionati mondiali di ciclismo del 2008: la task force era guidata dall’assessore allo sport Antonio Nicoletti che riunì un pool di esperti del settore per proporre un circuito in grado di essere in linea (inferiore a 20 chilometri con almeno una salita, in grado di fare selezione) con le richieste dalla Commissione tecnica internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it