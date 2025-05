Quattro capoluoghi e oltre 100 Comuni al voto per le amministrative Campo largo unito a Genova a Taranto il M5s va da solo

Alle urne domenica e lunedì circa 2 milioni di cittadini di 117 Comuni, tra cui tre capoluoghi di provincia, sono chiamati a scegliere sindaci e consigli comunali. Quattro capoluoghi e oltre 100 altri comuni si contendono il voto, con il Movimento 5 Stelle che corre da solo a Taranto, mentre a Genova si uniscono in un campo largo. Sono elezioni cruciali per il futuro delle amministrazioni locali.

Sono circa 2 milioni i cittadini chiamati al voto domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di 117 Comuni. Trentuno quelli con più di 15mila abitanti, tra cui tre capoluoghi di provincia – Ravenna, Taranto e Matera – e un capoluogo di Regione, Genova. L’eventuale ballottaggio si terrà l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con i cinque referendum popolari abrogativi indetti su altrettanti quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quattro capoluoghi e oltre 100 Comuni al voto per le amministrative. Campo largo unito a Genova, a Taranto il M5s va da solo

