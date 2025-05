quattro aziende sul podio della sostenibilità

Tre aziende di Arezzo e una di mezzo finiscono sul podio delle aziende italiane più sostenibili secondo il Sole24Ore. La classifica valuta aspetti ambientali, sociali e di governance, considerando trasparenza, stabilità e crescita. Le aziende sono selezionate tra 200 grandi e 40 medio-piccole, premiando quelle che dimostrano impegno e innovazione in ambito sostenibile, posizionandosi tra le più eccellenti nel panorama italiano.

AREZZO Tre aretine e mezzo finiscono nella lista delle aziende italiane più sostenibili del Sole24Ore. Tre categorie di sostenibilità, che varia da quella ambientale a quella sociale e di governance interna, valutando trasparenza, stabilità e crescita. Tra le 200 grandi aziende e le 40 medio piccole tenute in considerazione dalla classifica, figurano per il terzo anno consecutivo Italpreziosi, Seco ed Estra, che ha sede legale a Prato ma attività anche nella zona industriale di Arezzo. Si tratta invece di un nuovo ingresso in classifica per la Baraclit di Bibbiena, dal 1946 leader in Italia nel settore dei prefabbricati, che è stata premiata per l’eccellenza nella gestione sostenibile dell’acqua, per la promozione della diversità e la trasparenza operativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it