Quattordicenne stuprata da padre e zio perché vuole imparare l’Italiano | “Per noi sei morta”

Un tragico caso di violenza sessuale scuote l’Italia: una quattordicenne, brutalmente stuprata da padre e zio perché desiderava imparare l’italiano, con il motivo crudele che "per noi sei morta". Il giudice dovrà decidere sul rinvio a giudizio dei due uomini, accusati di aver abusato di lei, motivati dall’intento di impedirle di integrarsi. Una vicenda terribile che pone ancora una volta l’attenzione sui diritti delle minorenni e sulla tutela delle vittime.

Il gup dovrà esprimersi sul rinvio a giudizio di due uomini, padre e zio di una 14enne, accusati di violenza sessuale. Ne avrebbero abusato perché non volevano che si integrasse in Italia... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Quattordicenne stuprata da padre e zio perché vuole imparare l’Italiano: “Per noi sei morta”

