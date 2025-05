Quanto costerebbe un iPhone prodotto negli Usa?

Se Donald Trump imponesse nuovi dazi del 25% sugli smartphone importati, il costo di un iPhone prodotto negli USA potrebbe aumentare significativamente. Questa misura, rivolta principalmente ad Apple, rischierebbe di rendere l’iPhone un lusso per pochi, alterando il mercato e i prezzi di uno dei dispositivi più popolari al mondo. Ecco cosa potrebbe succedere se le politiche protezionistiche si intensificassero.

Se Donald Trump dovesse ottenere ciò che vuole, l'iPhone potrebbe diventare un lusso per pochi. Il presidente statunitense ha minacciato di imporre dazi del 25% su tutti gli smartphone importati, colpendo in particolare Apple, accusata di delocalizzare troppo in India e Cina. Secondo le stime degli analisti di Wedbush e UBS, un iPhone 16 Pro Max, che oggi costa circa 1.200 dollari, potrebbe arrivare a costare fino a 3.500 dollari se fosse interamente made in Usa. Diversi i motivi, tra salari più alti, infrastrutture da costruire e una catena di fornitura che oggi vive dall'altra parte del mondo.

