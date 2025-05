Quando MotoGP e F1 oggi 25 maggio | orari gare streaming diretta Sky differita TV8

Oggi, 25 maggio, si conclude il weekend dedicato ai motori con le gare di F1 e MotoGP. La Formula 1 corre il GP di Monaco a Montecarlo, mentre la MotoGP si svolge al GP di Gran Bretagna a Silverstone. Gli appassionati possono seguire le gare in diretta streaming, su Sky o in differita su TV8. Atteso uno spettacolo imperdibile sui circuiti di Montecarlo e Silverstone, chiudendo un'intensa settimana di motori.

Oggi domenica 25 maggio si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell'intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP di Monaco per quanto riguarda la F1 e GP di Gran Bretagna per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Montecarlo e Silverstone. La gara della F1 è prevista alle ore 15.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 14.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte, appena terminerà l'evento sulle due ruote ci si preparerà per la partenza della massima categoria automobilistica.