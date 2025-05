Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025 | programma orari tv

Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz. Ecco il programma, gli orari delle gare e le informazioni sulla visibilità in TV. Preparati a vivere un’altra emozionante tappa di un campionato in continua evoluzione.

Dopo aver fatto tappa a Silverstone, la MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 sarà il Gran Premio di Aragona, programmato dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz. Se qualcuno è confuso, non si allarmi! L’evento ha cambiato collocazione ed è stato ampiamente anticipato rispetto alle abitudini, che lo vedevano posto nella seconda metà della stagione (generalmente a settembre). Il contesto in cui si andrà a gareggiare è particolare; definiamolo pure surreale. Si corre “in mezzo al nulla”, nel pieno entroterra iberico, in una zona lontana da qualsiasi aggregato urbano di dimensioni rilevanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv

