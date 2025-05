Quando la prossima gara di F1? GP Spagna 2025 | programma orari tv

La stagione di Formula 1 2025 prosegue senza pause con il Gran Premio di Spagna, il nono appuntamento stagionale. Dopo Montecarlo, i piloti sono pronti a sfidarsi nel circuito di Barcellona nel weekend tra maggio e giugno. Scopri orari e programmi TV per non perdere nemmeno un momento di questa entusiasmante tappa del campionato mondiale di F1.

Il Mondiale di Formula Uno prosegue indefesso la propria marcia, poiché non vi sarà alcuna pausa tra l’ottavo e il nono appuntamento stagionale. Archiviata Montecarlo, settimana prossima si disputerà il Gran Premio di Spagna. L’evento, che andrà in scena nel weekend a cavallo di maggio e giugno, potrebbe però essere l’ultimo a disputarsi al Montmelò. Dal 2026 è infatti previsto il trasloco della gara iberica a Madrid, dove si correrà in un tracciato urbano. Ciò non implica necessariamente l’uscita dal calendario di Barcellona, che potrebbe continuare a ospitare un GP sotto altra denominazione. Magari non tutti gli anni, ma a rotazione con altri contesti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Spagna 2025: programma, orari, tv

Argomenti simili trattati di recente

Quando la prossima gara di F1? GP Monaco 2025: programma, orari, tv, streaming

La stagione di Formula 1 2025 entra nel vivo con il Mondiale più intenso, e il prossimo appuntamento è il GP Monaco, in programma dal 23 al 25 maggio.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara

Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

F1, GP GP Emilia-Romagna 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Arriva il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, in programma nell'affascinante cornice dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Cosa riportano altre fonti

DIRETTA F1 | GP Monaco 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO]

Come scrive msn.com: Diretta GP Monaco - Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Monte Carlo dove, a partire dalle 15:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gr ...

F1 | GP di Monaco: C5 e C6 perfette per la gara con i 3 stint obbligatori

Da msn.com: Il Gran Premio di Monaco che si disputerà questo pomeriggio alle ore 15 italiane potrebbe trasformarsi nel solito trenino domenicale a cui assistiamo ormai da anni. In questa stagione, però, c'è una ...

Quando la prossima gara di F1? GP Monaco 2025: programma, orari, tv, streaming

Come scrive oasport.it: Nessuna pausa per il Mondiale di Formula Uno, che anzi vive una delle fasi più intense della sua stagione. Si è difatti nel pieno di un trittico in area ...

Lance Stroll's Crazy Pit Stop Drama! #Shorts